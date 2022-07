Pubblicità

petergomezblog : Mosca chiude il Nord Stream 1 per manutenzione, la Germania teme che lo stop al gas diventi definitivo: “Rischiamo… - fisco24_info : Gas: chiude in calo ad Amsterdam a 175 euro: Prezzo del metano cede il 3% - marcoranieri72 : RT @terrarealtime: Caro Gas e materie prime: chiude la Colussi di Assisi. Trecento a casa, vittime “della pace?” - terrarealtime : Caro Gas e materie prime: chiude la Colussi di Assisi. Trecento a casa, vittime “della pace?”… - RVicinato : Chiude il Nord Stream! Possibile stop del gas? Gazprom annuncia la chiusura del gasdotto Nord Stream che porta gas… -

Agenzia ANSA

Ilcome da premessa di giornata,in calo. Il prezzo del metano cede ad Amsterdam il 3% a 175 euro al megawattora. . 14 luglio 2022Il Ftse Mib, in una seduta di forte tensione, lasciando sul terreno il 3,44% a 20.554 punti. ... Ilcede l'1,83% con il prezzo ad Amsterdam che è a quota 177 euro al megawattora. FOTOGALLERY ©... Gas: chiude ancora in rialzo, ad Amsterdam a 180,5 euro La Borsa di Milano chiude a -3,4%, lo spread sale. Aiuti alle famiglie, Pnrr e crescita a rischio: il conto salato dell'instabilità politica. In un quadro in ...Analisi Commodities di Barani Krishnan/Investing.com riguardo: Future Gas naturale. Leggi l'Analisi Commodities di Barani Krishnan/Investing.com su Investing.com.