GameStop ritira e supervaluta la tua vecchia PS4 | può valere un bel gruzzoletto

Leggi su computermagazine

(Di giovedì 14 luglio 2022) La PS4, la precedente console di casa Sony, uscita prima dell’attuale generazione firmata PS5, potrebbeancora un bel. Lo capirete portandola dalla catena, che ha attivato una promozione, a scadenza 3 agosto, che permette appunto dire la vostraPlaystation 4, così come la versione Pro. PS4, 14/7/2022 – Computermagazine.itIn poche parole, portandola in negozio potrete ottenere fino ad un massimo di 220 euro, e anche in contanti. Come fare per ottenere questi soldini? Vi basterà semplicemente dare una spolverata alla vostraPs4, rimetterla nella scatola se doveste averla ancora, quindi portarla in negozio. I modelli accettati sono PS4 Fat, PS4 Slim o PS4 PRO, con l’aggiunta di controller e cavi originali inclusi, (la confezione non ...