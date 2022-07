Galles | donna in carrozzina parcheggia nel posto per disabili Multata di 1000 sterline

Leggi su luce.lanazione

(Di giovedì 14 luglio 2022) Unacontà dovrà pagare una multa di oltre 1.000per aver utilizzato un parcheggio perfuori dal suo appartamento. Cerys Gemma, 34enne di Cardiff Bay,, ha dichiarato che lo spazio assegnato al suo appartamento è inaccessibile per lei, che è costretta in. Per questo si è servita di uno dei posti auto riservati ai visitatori. La società immobiliare ha dichiarato di aver appreso che lo spazio a lei assegnato veniva utilizzato da un altro residente, mentre lei avrebbe tentato dire la sua auto altrove. La New Generation Parking Management, che gestisce gli stalli, ha dichiarato tuttavia che i parcheggi devono essere tenuti liberi per i visitatorie non per i ...