Gaeta | il mercato ittico si trasforma in una struttura moderna e accogliente  Musolino | “Sono soddisfatto”

(Di giovedì 14 luglio 2022) Unae più accogliente è quella che si sta delineando aper quanto concerne il nuovo. A poco meno di un anno dalla sua apertura proseguono gli interventi dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale per rendere non solo più funzionale ma anche più confortevole la nuovaanche e soprattutto a seguito delle richieste degli operatori che occupano gli stalli., presidente dell’AdSP: “Il modulo dei servizi igienico-sanitari, ildiventa molto più accogliente e gradevole” “Nei giorni scorsi è stato consegnato il modulo dei servizi igienico-sanitari da posizionare nella“, dichiara il presidente dell’AdSP del Mar Tirreno ...

ittico di, una nuova struttura per i servizi igienico - sanitari - A poco meno di un anno dalla sua apertura proseguono gli interventi dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno ...... Gaeta / Mercato del pesce: l'ex-cantiere Canaga comincia ad essere più funzionale | temporeale quotidiano Una struttura moderna e più accogliente è quella che si sta delineando a Gaeta per quanto concerne il nuovo mercato ittico. A poco meno di un anno dalla sua apertura proseguono gli interventi dell'Aut ...GAETA – La sua gestazione e realizzazione è stata complessa e laboriosa sul piano procedurale (per quanto riguarda l'assegnazione degli stalli) con un'infinità di ricorsi al Tar ma il nuovo mercato de ...