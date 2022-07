Fuori Draghi, dentro Amato: la bomba scuote il governo. Il piano anti-Meloni (Di giovedì 14 luglio 2022) La crisi di governo è una realtà che ormai nessuno ha il coraggio di smentire, con Mario Draghi giunto al capolinea. La politica è consapevole di quanto sta accadendo con lo strappo del M5S e una parte di essa non vuole in alcun modo arrivare alle elezioni anticipate, uno scenario che vedrebbe trionfare Giorgia Meloni e il centrodestra, con la leader di Fratelli d'Italia che avrebbe tutte le carte in regola per guidare il Paese. Come riferisce Repubblica citando un'autorevole fonte M5S, Massimo D'Alema si sta muovendo ed ha avuto contatti con Giuseppe Conte ed esponenti della Lega (qualcuno sussurra che abbia parlato direttamente con Matteo Salvini) per verificare la praticabilità di un nuovo governo fino al termine della legislatura. Il nome per guidarlo? Giuliano Amato ... Leggi su iltempo (Di giovedì 14 luglio 2022) La crisi diè una realtà che ormai nessuno ha il coraggio di smentire, con Mariogiunto al capolinea. La politica è consapevole di quanto sta accadendo con lo strappo del M5S e una parte di essa non vuole in alcun modo arrivare alle elezionicipate, uno scenario che vedrebbe trionfare Giorgiae il centrodestra, con la leader di Fratelli d'Italia che avrebbe tutte le carte in regola per guidare il Paese. Come riferisce Repubblica citando un'autorevole fonte M5S, Massimo D'Alema si sta muovendo ed ha avuto contatti con Giuseppe Conte ed esponenti della Lega (qualcuno sussurra che abbia parlato direttamente con Matteo Salvini) per verificare la praticabilità di un nuovofino al termine della legislatura. Il nome per guidarlo? Giuliano...

Pubblicità

emmedibi : E così il federatore del campo largo esce dal governo mentre Draghi si accingeva ad intervenire su cuneo fiscale,… - repubblica : Conte: 'Se Draghi dice no alle nostre richieste, il M5S fuori dal governo. E attendo risposte anche dal Pd' - bendellavedova : Parole Patuanelli pesanti. Conte sta con piede dentro e uno fuori maggioranza, tira troppo corda per ragioni purame… - GnesottoRoberto : RT @vanabeau: Prima hanno provato a dare la colpa a Draghi con l'assurda storia 'Draghi ha chiamato Grillo per far fuori Conte' e non riusc… - FogliFabiana : RT @MarcoFattorini: Restano fuori dall’Aula, senza uscire dal governo. Vogliono fare campagna elettorale a spese di Draghi, ma senza elezio… -