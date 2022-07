Freni: 'Escludo che il gioco possa essere ulteriormente tassato per supportare altri comparti' (Di giovedì 14 luglio 2022) Roma, 14 lug. (Adnkronos) - "Finché sarò sottosegretario Escludo che il gioco possa essere ulteriormente tassato per supportare altri comparti". Lo ha dichiarato il sottosegretario del ministero dell'Economia con delega al gioco Federico Freni, nel corso della presentazione a Roma, presso il Palazzo dell'informazione di Piazza Mastai, dello Studio sul settore dei giochi in Italia 2021 a cura della Cgia di Mestre. "Con quale faccia posso andare da un settore che finora non ha ricevuto un centesimo di aiuti e tassarlo? Con quale faccia vado da un concessionario di bingo e gli dico che lo tasso, dopo che non ha ricevuto un centesimo di ristori? Il che non vuol dire che il prelievo erariale non ... Leggi su iltempo (Di giovedì 14 luglio 2022) Roma, 14 lug. (Adnkronos) - "Finché sarò sottosegretarioche ilper". Lo ha dichiarato il sottosegretario del ministero dell'Economia con delega alFederico, nel corso della presentazione a Roma, presso il Palazzo dell'informazione di Piazza Mastai, dello Studio sul settore dei giochi in Italia 2021 a cura della Cgia di Mestre. "Con quale faccia posso andare da un settore che finora non ha ricevuto un centesimo di aiuti e tassarlo? Con quale faccia vado da un concessionario di bingo e gli dico che lo tasso, dopo che non ha ricevuto un centesimo di ristori? Il che non vuol dire che il prelievo erariale non ...

Pubblicità

ledicoladelsud : Freni: ‘Escludo che il gioco possa essere ulteriormente tassato per supportare altri comparti’ - italiaserait : Freni: ‘Escludo che il gioco possa essere ulteriormente tassato per supportare altri comparti’ - LocalPage3 : Freni: 'Escludo che il gioco possa essere ulteriormente tassato per supportare altri comparti'… - fisco24_info : Freni: 'Escludo che il gioco possa essere ulteriormente tassato per supportare altri comparti': (Adnkronos) - 'Finc… - TV7Benevento : Freni: 'Escludo che il gioco possa essere ulteriormente tassato per supportare altri comparti' -… -