Francia-Belgio oggi in tv: orario e diretta streaming Europei femminili 2022 (Di giovedì 14 luglio 2022) Il programma con gli orari di Francia-Belgio, match valido per la seconda giornata degli Europei femminili 2022. Le transalpine sono reduci dal 5-1 rifilato all’Italia all’esordio, mentre le belghe arrivano dall’1-1 contro l’Islanda. Appuntamento questa sera, giovedì 14 luglio, alle ore 21 al New York Stadium. La partita verrà trasmessa in diretta tv su Rai Sport e in streaming su Rai Play. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 14 luglio 2022) Il programma con gli orari di, match valido per la seconda giornata degli. Le transalpine sono reduci dal 5-1 rifilato all’Italia all’esordio, mentre le belghe arrivano dall’1-1 contro l’Islanda. Appuntamento questa sera, giovedì 14 luglio, alle ore 21 al New York Stadium. La partita verrà trasmessa intv su Rai Sport e insu Rai Play. SportFace.

Pubblicità

Calciodiretta24 : Europei, Francia - Belgio: diretta live e risultato in tempo reale - infoitsport : CM Scommesse: Italia-Islanda e Francia-Belgio, doppio ambo con le Azzurre - cmdotcom : CM Scommesse: #ItaliaIslanda e Francia-Belgio, doppio ambo con le Azzurre #WEURO2022 - PesceFrancesco1 : RT @SkySport: ? UEFA Women's EURO 2022 ? ?? ITALIA-ISLANDA ?? Alle 18.00 ?? Su Sky Sport Uno e Sky Sport Football ? ?? FRANCIA-BELGIO ?? Alle 21… - EmanueleDolce : @GcomeGloriaa In pace no, ci sono stati scontri molto duri sia in Francia che in Belgio per dirne un paio, con scio… -