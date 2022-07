Francesco Totti e Noemi Bocchi spuntano le foto insieme prima dell’annuncio della separazione da Ilary Blasi

(Di giovedì 14 luglio 2022) Leesclusive del settimanale “Chi” risalirebbero a due giornidall’annuncio ufficiale dicoppia. Infatti è stato immortalato in compagnia di. Ad immortalareè stato ungrafo di Chi, il settimanale diretto da Alfonso Signorini, per cui «le immagini confermano

Pubblicità

trash_italiano : In un universo parallelo, Ilary Blasi e Francesco Totti hanno smentito Dagospia, dopo che Amadeus ha annunciato al… - trash_italiano : Ilary Blasi conferma la fine del matrimonio con Francesco Totti. - trash_italiano : Il comunicato di Francesco Totti all’ANSA - laura_ceruti : RT @Mark33846202: Minchia dopo 41 anni si sono lasciati questi ??????????? Pivelli Totti la Ilary Blasi ????????????????? - _jadebower : RT @FredMosby_: Aspettando il primo artista indie che canterà la rima: eravamo come Ilary e Francesco Totti // ma abbiamo smesso di sparare… -

e Ilary Blasi , l'incontro tra l'ex calciatore e la sua presunta nuova fiamma prima dell'annuncio ufficiale della separazione della coppia. L'ex capitano della Roma, infatti, è stato ...... ha subito rivelato che forse tutto questo clamore potrebbe essere dovuto dal fatto che la notizia è uscita in concomitanza con la separazione trae Ilary Blasi: L'uomo ha poi ...Qualche mese fa ci sono stati diversi rumor sulla separazione tra i due, ma Francesco Totti rassicurò che la sua separazione da Ilary Blasi era solo l'ennesima fake ...Prima uscita pubblica per Francesco Totti dopo la rottura con Ilary Blasi. L'ex 10 della Roma è stato visto in compagnia di un amico.