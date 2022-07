Francesco Totti e Ilary Blasi: tra padel e Tanzania (per voltare pagina) (Di giovedì 14 luglio 2022) L’ex calciatore è stato immortalato con la racchetta in mano mentre gioca insieme all’amico Vincent Candela, la presentatrice invece ha postato su Instagram alcune foto della sua vacanza in Africa con la sorella Silvia e i tre figli: modi alternativi per provare a distrarsi dopo l’annuncio della separazione Leggi su vanityfair (Di giovedì 14 luglio 2022) L’ex calciatore è stato immortalato con la racchetta in mano mentre gioca insieme all’amico Vincent Candela, la presentatrice invece ha postato su Instagram alcune foto della sua vacanza in Africa con la sorella Silvia e i tre figli: modi alternativi per provare a distrarsi dopo l’annuncio della separazione

