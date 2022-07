Francesco Moser divorzia da Carla Merz, i genitori di Ignazio Moser si lasciano dopo 41 anni di matrimonio (Di giovedì 14 luglio 2022) Il padre di Ignazio Moser è un ciclista pluripremiato e campione del Giro d’Italia. Specializzato in ciclismo su strada e su pista, Francesco Moser da atleta era soprannominato “Lo sceriffo” per il modo in cui gestiva il gruppo durante la corsa. I genitori di Ignazio Moser divorziano Secondo quanto confermato dallo stesso Francesco Moser al Corriere della sera, si tratta di una separazione consensuale e pacifica, che ufficializza “un percorso di separazione iniziato quattro anni fa”. Secondo il quotidiano di via Solferino, il ciclista vivrebbe ormai da tempo da solo a Gardolo mentre la moglie Carla ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 14 luglio 2022) Il padre diè un ciclista pluripremiato e campione del Giro d’Italia. Specializzato in ciclismo su strada e su pista,da atleta era soprannominato “Lo sceriffo” per il modo in cui gestiva il gruppo durante la corsa. Idino Secondo quanto confermato dallo stessoal Corriere della sera, si tratta di una separazione consensuale e pacifica, che ufficializza “un percorso di separazione iniziato quattrofa”. Secondo il quotidiano di via Solferino, il ciclista vivrebbe ormai da tempo da solo a Gardolo mentre la moglie...

Corriere : Francesco Moser si separa dalla moglie dopo 41 anni. Il fastidio di lei per i Rodriguez - m_crosetti : Magari Francesco Moser lo lasciamo in pace, ok? - GRUL47 : Il #Corsera definisce Francesco #Moser il coriaceo pistard 71 enne. Non ho parole... - peppesava : RT @Ragusanews: Francesco Moser e Carla, divorziano dopo 41 anni di matrimonio - Ragusanews : Francesco Moser e Carla, divorziano dopo 41 anni di matrimonio -