Francesca Schiavone lancia un progetto tennis professionistico (Di giovedì 14 luglio 2022) All’Aspria Harbour Club Milano è stato presentato “Schiavone Team Lab”, il nuovo progetto tennis professionistico di Francesca Schiavone. Una delle tenniste più vincenti della storia del tennis italiano, numero 4 del mondo nel 2011, vincitrice di tre Fed Cup, prima tennista italiana ad aver vinto un torneo Roland Garros nel singolare. Torneo che vince anche Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 14 luglio 2022) All’Aspria Harbour Club Milano è stato presentato “Team Lab”, il nuovodi. Una dellete più vincenti della storia delitaliano, numero 4 del mondo nel 2011, vincitrice di tre Fed Cup, primata italiana ad aver vinto un torneo Roland Garros nel singolare. Torneo che vince anche Calcio e Finanza.

Pubblicità

ChryTredici : RT @CalcioFinanza: Francesca #Schiavone lancia “Schiavone Team Lab”, un progetto per il tennis professionistico - CalcioFinanza : Francesca #Schiavone lancia “Schiavone Team Lab”, un progetto per il tennis professionistico - Ilsuperbo89 : Spero che questo progetto porti dei bei risultati. In bocca al lupo Leonessa ?? Il futuro è tuo. - livetennisit : Schiavone Team Lab: il nuovo progetto tennis professionistico di Francesca Schiavone (Video) - zazoomblog : Tennis: Francesca Schiavone lancia un nuovo progetto per far crescere i talenti - #Tennis: #Francesca #Schiavone… -