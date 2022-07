Formazioni ufficiali Francia-Belgio | Europei femminili 2022

(Di giovedì 14 luglio 2022) Le, match valido per la seconda giornata degli. Sfida sulla carta a senso unico, con le transalpine che hanno debuttato con un convincente 5-1 ai danni dell’Italia e vogliono ipotecare la qualificazione con un turno d’anticipo. Chiamato all’impresa il, reduce da un pari contro l’Islanda. Appuntamento oggi, giovedì 14 luglio, alle ore 21. Di seguito le scelte dei due ct.: In attesa: In attesa SportFace.

Pubblicità

zazoomblog : Diretta Lazio - NK Dekani ore 18: formazioni ufficiali dove vederla in tv e in streaming - #Diretta #Lazio #Dekani… - Noibiancocelest : Lazio-NK Dekani, seconda uscita precampionato: le formazioni ufficiali - IoNascoQui : #Auronzo2022 | Lazio-Nk Dekani, le formazioni ufficiali - davidefent : RT @Corriere: Italia-Islanda, formazioni ufficiali: rivoluzione Bertolini, ne cambia cinque, c’è Piemonte La diretta - infoitsport : Europei femminili, le formazioni ufficiali di Italia-Islanda -

Ecco arrivare le, con Spalletti che rinuncia a cinque giocatori. Non saranno del match Fabián Ruiz, Elmas, Folorunsho, Idasiak e Olivera per riposo precauzionale. NAPOLI (4 - 3 - ...Sono appena state diramate ledi Italia - Islanda, partita valida per la seconda giornata della fase a gironi dell 'Europeo femminile che si sta disputando in Inghilterra. Queste le scelte dei due commissari ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Alle ore 18:00 l’impianto sportivo Rodolfo Zandegiacomo di Auronzo di Cadore, ospiterà Lazio-NK Dekani, partita valevole per la ...