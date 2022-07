For the People, la recensione: le giovani promesse della legalità (Di giovedì 14 luglio 2022) La recensione di For the People, il legal drama giovanile targato Shondaland dal 14 luglio su TIMVISION con le due stagioni inedite, con tra i protagonisti il Duca di Bridgerton. Direttamente dagli archivi di Shondaland, la prolifica casa di produzione di Shonda Rhimes, arriva in Italia una serie ancora inedita anche se monca. Come spiegheremo infatti nella recensione di For the People, dal 14 luglio su TIMVISION con le due stagioni inedite, la serie è stata cancellata qualche anno fa da ABC per ascolti non eccelsi. In principio era il TGIT For the People era stata pensata per rinfoltire il TGIT (Thank God It's Thursday, un gioco di parole con il modo di dire "Thank God It's Friday - Per fortuna è venerdì" negli Usa), ovvero la serata di programmazione … Leggi su movieplayer (Di giovedì 14 luglio 2022) Ladi For the, il legal dramale targato Shondaland dal 14 luglio su TIMVISION con le due stagioni inedite, con tra i protagonisti il Duca di Bridgerton. Direttamente dagli archivi di Shondaland, la prolifica casa di produzione di Shonda Rhimes, arriva in Italia una serie ancora inedita anche se monca. Come spiegheremo infatti nelladi For the, dal 14 luglio su TIMVISION con le due stagioni inedite, la serie è stata cancellata qualche anno fa da ABC per ascolti non eccelsi. In principio era il TGIT For theera stata pensata per rinfoltire il TGIT (Thank God It's Thursday, un gioco di parole con il modo di dire "Thank God It's Friday - Per fortuna è venerdì" negli Usa), ovvero la serata di programmazione …

Pubblicità

_Nico_Piro_ : #12luglio sentenza storica contro dittatura (cit) turca della Corte Europea per Diritti Umani 'The judgment is an i… - acmilan : ? Getting a feel for Milanello: Yacine's first week with the Rossoneri ?? ? Yacine a Milanello: rivediamo da vicin… - acmilan : Enter our 'Win the Shirt' contest for a chance to get a signed jersey from our new signing @DivockOrigi ?????? Parte… - inabedofsilence : Oak ha farmato followers e interazioni per anni sulla pelle di Enzo Now it’s the time for vengeance - hallomememe : #jeru #FantaJeru Volete mettere l'ebbrezza di essere nelle mani dell'inventore della schizzotattica francese? Colu… -