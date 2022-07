Fondotinta in acqua: il trend Tik Tok che promette una lunga tenuta (Di giovedì 14 luglio 2022) Un nuovo trend si è fatto largo su Tik Tok nelle ultime settimane e riguarda, come spesso accade, il mondo del beauty: nei tanti video che girano sulla piattaforma, si vedono diverse beauty guru sciogliere del Fondotinta in un bicchiere d’acqua prima dell’applicazione sul viso. L’hashtag di riferimento è #Foundationinwater. È proprio su Tik Tok che nascono diverse tendenze che hanno a che fare con il mondo della bellezza e del make-up: attraverso veloci video tutorial qui si sperimentano usi alternativi di make-up e cosmetici. A volte si rivelano dei veri e proprio trucchi di bellezza, altre volte no. Secondo le Tik Toker più esperte quest’ultimo trucchetto del Fondotinta in acqua, renderebbe il cosmetico più durevole e no transfer ma a giudicare da un primo sguardo, la moda del ... Leggi su diredonna (Di giovedì 14 luglio 2022) Un nuovosi è fatto largo su Tik Tok nelle ultime settimane e riguarda, come spesso accade, il mondo del beauty: nei tanti video che girano sulla piattaforma, si vedono diverse beauty guru sciogliere delin un bicchiere d’prima dell’applicazione sul viso. L’hashtag di riferimento è #Foundationinwater. È proprio su Tik Tok che nascono diverse tendenze che hanno a che fare con il mondo della bellezza e del make-up: attraverso veloci video tutorial qui si sperimentano usi alternativi di make-up e cosmetici. A volte si rivelano dei veri e proprio trucchi di bellezza, altre volte no. Secondo le Tik Toker più esperte quest’ultimo trucchetto delin, renderebbe il cosmetico più durevole e no transfer ma a giudicare da un primo sguardo, la moda del ...

Pubblicità

ammaiFiamma : @Cecils33724063 Ma il mio fondotinta non si spruzza, sgocciola un po' fuori dalla bocchetta. E quanta acqua? Piattino? Tazzina?? - Cecils33724063 : @ammaiFiamma Non so se hai visto il nuovo trend trucco, spruzzi il fondotinta nell'acqua e lo peschi con il pennell… - Cecils33724063 : Me vedevo un pò bacchetto malato e ho provato senza troppa convinzione la tecnica del fondotinta nell'acqua. Ragaaa… - zazoomblog : Fondotinta in acqua: il trend Tik Tok che promette una lunga tenuta - #Fondotinta #acqua: #trend #promette - infoitsport : Fondotinta in acqua: il trend Tik Tok che promette una lunga tenuta -