Fondi europei, Cia Campania: Ecco il fondo per finanziare i premi una tantum per i giovani agricoltori (Di giovedì 14 luglio 2022) Una battaglia vinta. L'ha vinta la CIA (Confederazione italiana agricoltori) che ha insistito per sostenere le esigenze di circa millecinquecento giovani agricoltori che avevano presentato domanda con il vecchio PSR (Piano disviluppo regionale) e che erano rimasti in graduatoria ma senza copertura finanziaria. Sostenerli finanziando almeno il premio della misura 6.1.1. del PSR di 50.000 euro (macroarea C e D), 45.000 euro (macroarea A e B). E con l'istituzione in Campania di un fondo di 61 milioni di euro, ora si può scorrere la graduatoria del premio una tantum della 611 del PIG. Sono state evitate così gli effetti dell'owerbooking per i giovaniagricoltori che, con meno di quarant'anni, si insediano per la prima volta ...

