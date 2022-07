Fondazione Con il Sud, online il bilancio di missione (Di giovedì 14 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “La cosa peggiore per un bilancio, è certamente avere un buco”. Si apre così il testo di presentazione del bilancio di missione della Fondazione Con il Sud. Con un patrimonio netto superiore ai 420,3 milioni di euro e un avanzo di esercizio di circa 23,8 milioni la preoccupazione della Fondazione non riguarda il suo bilancio 2021, ma è rivolta a provocare una riflessione più ampia sul futuro del nostro Sud.“Con il Sud. Attento al buco di bilancio” rappresenta una metafora che si collega al concetto di “sostenibilità” e a quello di coerenza, più che di rigore, come obiettivi da perseguire nel Paese e al Sud. Per molte amministrazioni meridionali, il buco di bilancio è una constatazione. In questi casi, il concetto di sostenibilità ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 14 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “La cosa peggiore per un, è certamente avere un buco”. Si apre così il testo di presentazione deldidellaCon il Sud. Con un patrimonio netto superiore ai 420,3 milioni di euro e un avanzo di esercizio di circa 23,8 milioni la preoccupazione dellanon riguarda il suo2021, ma è rivolta a provocare una riflessione più ampia sul futuro del nostro Sud.“Con il Sud. Attento al buco di” rappresenta una metafora che si collega al concetto di “sostenibilità” e a quello di coerenza, più che di rigore, come obiettivi da perseguire nel Paese e al Sud. Per molte amministrazioni meridionali, il buco diè una constatazione. In questi casi, il concetto di sostenibilità ...

