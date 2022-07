Fondazione Cariplo in campo contro le nuove povertà | il cambiamento climatico e l’accesso al lavoro

Pubblicità

TuttoSuMilano : 30 ANNI FONDAZIONE CARIPLO: PRESIDENTE FONTANA: CONDIVIDIAMO UN SENTIMENTO PROFONDO, SIAMO INNAMORATI DELLA LOMBARD… - infoitsalute : 30 ANNI FONDAZIONE CARIPLO: PRESIDENTE FONTANA: CONDIVIDIAMO UN SENTIMENTO PROFONDO, SIAMO INNAMORATI DELLA LOMBARD… - Gazzettadmilano : RT @Gazzettadmilano: I principali appuntamenti AGENDA COMUNE - ORE 10: il sindaco Giuseppe Sala partecipa alle celebrazioni per l'anniver… - Gazzettadmilano : I principali appuntamenti AGENDA COMUNE - ORE 10: il sindaco Giuseppe Sala partecipa alle celebrazioni per l'anni… - Gazzettadmilano : I principali appuntamenti AGENDA COMUNE - ORE 10: il sindaco Giuseppe Sala partecipa alle celebrazioni per l'anni… -

Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine di un evento per i trent'anni della, rispondendo alle critiche arrivate mercoledì tramite Instagram da Ferragni. " Sono ...... Giuseppe Sala, ha commentato l'allarme sulla sicurezza in città lanciato dall'influencer dalle sue pagine social, a margine dell'evento conclusivo per i 30 anni della. "Le mie ...Il sindaco ha replicato a Chiara Ferragni, che aveva rivolto un appello a Sala sulla sicurezza. "Noi assumiamo i vigili, sentirò il ministro per capire quando arrivano le forze promesse. Capisco che c ...Sala sceglie di non rispondere a Chiara Ferragni ma dice di non condividere le sue parole e di preferire lavoro ...