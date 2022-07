Folle offerta dall' Arabia Saudita per Cristiano Ronaldo | ecco quanto vale l' operazione

Pubblicità

CuoreRoberto : @Cropy_03 ???? Finora nessuna offerta folle! - Marylena_88 : RT @sportmediaset: CR7, offerta monstre dall'Arabia Saudita, sul piatto 300 milioni #SportMediset #CristianoRonaldo #CR7 - sportmediaset : CR7, offerta monstre dall'Arabia Saudita, sul piatto 300 milioni #SportMediset #CristianoRonaldo #CR7 - NewsCalcio2422 : #Ronaldo, offerta folle dall'#Arabia: 250 milioni di euro complessivi in due anni e 20 milioni di commissione per… - cmdotcom : #Ronaldo, offerta folle dall'#Arabia: le cifre faraoniche per lui e #Jorge Mendes -

Tuttosport

Cristiano Ronaldo avrebbe ricevuto un'dall' Arabia Saudita . A svelare le cifre è il portale portoghese TVI , che parla di una proposta da 300 milioni . Al calciatore ne spetterebbero 250 per due anni di contratto; 30 ...Commenta per primo Cristiano Ronaldo è sul mercato, o meglio ci si è messo. L'ex Juventus ha rifiutato di unirsi al ritiro dei Red Devils , ora in tournée in Asia, e si sta allenando da solo in patria. Dal Portogallo: "Ronaldo, offerta monstre dall'Arabia Saudita: ecco la cifra folle" Cristiano Ronaldo avrebbe ricevuto un'offerta folle dall'Arabia Saudita. A svelare le cifre è il portale portoghese TVI, che parla di una proposta da 300 milioni.In Francia credono che il Manchester abbia già scelto il sostituto di CR7, nel caso in cui alla fine il portoghese venisse ceduto ...