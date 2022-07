Flora Canto frecciata velenosa contro Sonia Bruganelli che viaggia con l’aereo privato | “Coi soldi di Paolo “

Leggi su baritalianews

(Di giovedì 14 luglio 2022)difende pubblicamentedopo le critiche sorte in questi giorni quando la moglie diBonolis ha dichiarato di preferirere solo con l’aero. Nei giorni scorsi hanno fatto parecchio discutere alcune parole dichiarate dala quale pare che abbia parlato del fatto che preferiscere con, spiegando anche i motivi. Non è di certo la prima volta cheutilizza un aereoper i suoi spostamenti e già in passato pare che sia finita al centro delle critiche proprio per questo motivo. In molti pare che l’abbiano da sempre accusata di ostentare la sua ricchezza ed ...