Flavio Briatore sotto gli effetti di una terapia: cosa gli è successo – FOTO (Di giovedì 14 luglio 2022) Flavio Briatore si sottopone a una terapia particolare, il noto manager mostra sui social gli effetti ai suoi fan. A 72 anni, Flavio Briatore è ancora sulla cresta dell’onda, come… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di giovedì 14 luglio 2022)sipone a unaparticolare, il noto manager mostra sui social gliai suoi fan. A 72 anni,è ancora sulla cresta dell’onda, come… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Pubblicità

GiuseppeFavuzza : #briatore la tua pizza è economica paragonata al trancio di Margherita ad euro 6,90 che vendono in #autogrill Flavio sei un Barbone… - Angela770120 : Dopo #CrazyPizza di proprietà di Flavio #Briatore dove si arriva a pagare una pizza anche 65 euro, altri locali seg… - BreakingItalyNe : RT @FQMagazineit: San Benedetto del Tronto, cena di pesce per quattro persone a 508 euro: “Flavio Briatore è arrivato pure da noi?”. Ma i s… - infoitinterno : San Benedetto del Tronto, cena di pesce per quattro persone a 508 euro: “Flavio Briatore è arrivato… - ricotta_93 : RT @FQMagazineit: San Benedetto del Tronto, cena di pesce per quattro persone a 508 euro: “Flavio Briatore è arrivato pure da noi?”. Ma i s… -