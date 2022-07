Flag football, World Games: immensa Italia! Sconfitto il Messico, sarà finale per l’oro contro gli Stati Uniti! (Di giovedì 14 luglio 2022) L’Italia maschile di Flag football conquista l’accesso in finale ai World Games 2022. Lo fa battendo il Messico con il punteggio di 41-29 al termine di una semifinale in cui gli azzurri sono riusciti a far valere una differenza di valori che era già emersa pochi giorni fa. Nei primi venti minuti arrivano i due touchdown di Simone, che significano 14-0 per gli azzurri (con doppio punto extra). Espinoza accorcia a 3’24” dal cambio di campo e trasforma anche, ma ancora Simone, quasi alla conclusione del tempo, s’invola per il 20-7 che diventa 21-7 con la trasformazione di Gerbino. Medagliere World Games 2022: Italia terza con dieci ori e quarantuno podi! Olivera e Santagostino si scambiano i favori nella prima metà del secondo periodo, ... Leggi su oasport (Di giovedì 14 luglio 2022) L’Italia maschile diconquista l’accesso inai2022. Lo fa battendo ilcon il punteggio di 41-29 al termine di una semiin cui gli azzurri sono riusciti a far valere una differenza di valori che era già emersa pochi giorni fa. Nei primi venti minuti arrivano i due touchdown di Simone, che significano 14-0 per gli azzurri (con doppio punto extra). Espinoza accorcia a 3’24” dal cambio di campo e trasforma anche, ma ancora Simone, quasi alla conclusione del tempo, s’invola per il 20-7 che diventa 21-7 con la trasformazione di Gerbino. Medagliere2022: Italia terza con dieci ori e quarantuno podi! Olivera e Santagostino si scambiano i favori nella prima metà del secondo periodo, ...

Pubblicità

OA_Sport : Italia in finale nel flag football ai World Games! Sarà sfida agli Stati Uniti dopo la semifinale vinta con il Mess… - Godai71 : RT @huddlemag: Nei quarti di finale dei World Games di flag football arrivano una semifinale per il team maschile, e la finale per il 5° po… - gioganci : RT @huddlemag: Semifinale per la nazionale maschile di flag football - huddlemag : Semifinale per la nazionale maschile di flag football - FrancescoPonzin : RT @huddlemag: Nei quarti di finale dei World Games di flag football arrivano una semifinale per il team maschile, e la finale per il 5° po… -