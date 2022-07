Flag football: si punta a inserire lo sport alle Olimpiadi di Los Angeles 2028 (Di giovedì 14 luglio 2022) L’obiettivo è di quelli importanti, il luogo, in teoria, non è nemmeno dei più ostili, per usare un eufemismo. Proprio ieri, in una conferenza stampa a Birmingham (Alabama), sede dei World Games 2022, è stata presentata la collaborazione NFL-IFAF per sottolineare i passi verso un tentativo di inclusione del Flag football nel programma delle Olimpiadi di Los Angeles 2028. L’idea è di quelle realmente ambiziose, tant’è che è stato creato l’apposito gruppo “Vision28”, con il preciso obiettivo di gestire gli sforzi comuni per realizzare un sogno certo difficile, ma non impossibile. Questo gruppo unirà figure di primo piano della dirigenza e “ambassador” della Federazione internazionale, appunto l’IFAF, e della comunità del football americano. Flag ... Leggi su oasport (Di giovedì 14 luglio 2022) L’obiettivo è di quelli importanti, il luogo, in teoria, non è nemmeno dei più ostili, per usare un eufemismo. Proprio ieri, in una conferenza stampa a Birmingham (Alabama), sede dei World Games 2022, è stata presentata la collaborazione NFL-IFAF per sottolineare i passi verso un tentativo di inclusione delnel programma delledi Los. L’idea è di quelle realmente ambiziose, tant’è che è stato creato l’apposito gruppo “Vision28”, con il preciso obiettivo di gestire gli sforzi comuni per realizzare un sogno certo difficile, ma non impossibile. Questo gruppo unirà figure di primo piano della dirigenza e “ambassador” della Federazione internazionale, appunto l’IFAF, e della comunità delamericano....

