Fiumicino, i turisti accerchiati e contesi dagli autisti abusivi: volano sanzioni per oltre 10.000 euro (Di giovedì 14 luglio 2022) Fiumicino. La lotta all'abusivismo non di ferma mai. Del resto, il fenomeno è recidivo, e non molla la presa, soprattutto per quanto riguarda il trasporto aeroportuale. Sono in tanti ad improvvisarsi autisti ed accompagnatori, mentre turisti ignari acconsentono tranquillamente ai loro servizi. Per questo, incessantemente, proseguono i controlli dei Carabinieri della Compagnia Aeroporti di Roma nello scalo aeroportuale internazionale "Leonardo Da Vinci" a Fiumicino. Gli ultimi controlli a Fiumicino Aeroporto Di recente, le verifiche dei Carabinieri si sono concentrate presso l'uscita del Terminal 3 – Arrivi, dove, negli ultimi giorni, è sempre maggiore la presenza di turisti in arrivo nella Capitale per l'estate. Arte, musei, bellezza e clima attirano ...

