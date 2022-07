Fistball | World Games 2022 | l’Italia chiude al quinto posto Battuto il Cile

(Di giovedì 14 luglio 2022)delconclude con unla propria avventura ai, competizione multisportiva riservata alle discipline che non sono previste alle Olimpiadi. Gli azzurri hanno sconfitto ilper 3-0 (11-6; 11-6; 11-6) nella finale che assegnava il piazzamento di rincalzo. Simon Prudenziati e compagni erano stati eliminati nella fase a gironi, dove avevanogli USA e perso contro Brasile e Austria. A contendersi la medaglia di bronzo sono Brasile e Austria, mentre Svizzera e Germania si fronteggeranno per il titolo. Foto: Flikr

L'Italia del fistball conclude con un quinto posto la propria avventura ai World Games 2022, competizione multisportiva riservata alle discipline che non sono previste alle Olimpiadi. Gli azzurri hanno sconfitto il Cile per 3-0 (11-6; 11-6; 11-6) nella finale che assegnava il piazzamento di rincalzo. L'Italia del fistball maschile non è riuscita a qualificarsi alle semifinali ai World Games 2022, competizione multisportiva riservata alle discipline che non fanno parte del programma olimpico.