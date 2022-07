Pubblicità

sportli26181512 : Fiorentina, quinto giorno di ritiro: Italiano alza il ritmo degli allenamenti, Jovic si presenta a Firenze: Quest’o… - Fabrizio__66 : BaroneGiò quinto esterno. Mercato chiuso. #Fiorentina - EnzoBucchioni : @SergioSbrilli Non c’è dubbio, la Fiorentina l’ha aspettato anche troppo…Non comprano neppure un quinto esterno… - Giacoenzo : @battitomilan7 Perché Milan quinto? Direi settimo dietro anche Lazio e Fiorentina... Anzi forse ci salviamo...dietro il Monza - massycherubin : @violanews Indiscrezione: il quinto esterno della Fiorentina sarà Candreva -

... giocheranno quest'anno anche la Conference League partendo dagli spareggi, come la. Per ... Al giocatore contratto quadriennale con opzione per ilanno. Ferguson diventa il terzo ......neroverde è stato sottoposto ad un intervento chirurgico per la riduzione della frattura al... In tante si stanno interessando a lui, dalla, al Napoli e persino il Monza. Perché ora ...Giovedì 14 luglio, Jovic è stato presentato in conferenza stampa come nuovo giocatore della Fiorentina: tra i temi anche Cabral ...Il nuovo acquisto della Fiorentina si presenta: "Molti giocatori serbi sono venuti a giocare a Firenze e questo mi ha dato grande motivazione".