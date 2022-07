Pubblicità

acffiorentina : Luka Jovic è Viola ?? ?? Comunicato ufficiale ?? #ForzaViola #Fiorentina #ACFFiorentina - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO Fiorentina, scambio di documenti per Jovic. L'attaccante arriva dal Real a titolo definitivo… - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | Adesso c'è anche l'ufficialità: Luka #Jovic è un nuovo giocatore della @acffiorentina - Fiorentinanews : #Jovic: 'Mi ispiro a #CristianoRonaldo, ecco perchè ho scelto il sette. Cercherò di avere il successo di #Vlahovic'… - Fantacalcio : Fiorentina, Jovic: 'Pronto a tirare i rigori! Ho un problema muscolare, ma...' -

Calciomercato.com

A Firenze l'estate è già molto calda e non solo per le terribili temperature che stanno colpendo il Belpaese. Gli arrivi di Luka, Pierluigi Gollini e Rolando Mandragora hanno infatti riscaldato la piazza calcistica del capoluogo toscano. Daniele Pradè ora vorrebbe sistemare la corsia di destra, con il ruolo di terzino che ...Anche lasi è mossa parecchio bene pescandodal Real Madrid , il quale probabilmente è abbastanza forte da non far sentir nostalgia di Vlahovic , ha acquistato un terzino di spinta ... Fiorentina, Jovic si presenta: "Ecco perchè ho scelto Firenze. Voglio fare meglio di Vlahovic" Il braccio destro di Rocco Commisso, Joe Barone, ha parlato durante la conferenza stampa di presentazione di Luka Jovic del suo arrivo alla Fiorentina. Di seguito le sue parole: “Luka è un giocatore ...Piccola curiosità legata all'attaccante della Fiorentina Luka Jovic: ieri infatti, in occasione della giornata libera di cui la Fiorentina ha potuto beneficiare, la punta serba ne ...