Fiorentina, Jovic e quel retroscena con Vlahovic: 'Ci ho parlato, mi ha detto che...' (Di giovedì 14 luglio 2022) Nel corso della conferenza stampa di presentazione, il nuovo attaccante della Fiorentina Luka Jovic ha parlato anche del compagno in nazionale... Leggi su calciomercato (Di giovedì 14 luglio 2022) Nel corso della conferenza stampa di presentazione, il nuovo attaccante dellaLukahaanche del compagno in nazionale...

Pubblicità

DiMarzio : #Fiorentina, ufficiale il numero di maglia di Luka #Jovic - acffiorentina : Luka Jovic è Viola ?? ?? Comunicato ufficiale ?? #ForzaViola #Fiorentina #ACFFiorentina - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | Adesso c'è anche l'ufficialità: Luka #Jovic è un nuovo giocatore della @acffiorentina - AndreaBriganti6 : @RadioSportiva Come numero di gol è stato anche basso direi #Jovic #Fiorentina - RadioSportiva : «Con Vlahovic non ci siamo sentiti dopo la firma, ma ci siamo visti in nazionale e mi ha parlato bene della squadra… -