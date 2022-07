Fiorentina Dodo, il brasiliano è in Italia: ecco cosa manca per il trasferimento (Di giovedì 14 luglio 2022) La Fiorentina ha ormai tutto definito con Dodo, il brasiliano è in Italia in attesa di completare l’iter burocratico e raggiungere il ritiro di Moena La Fiorentina ha ormai tutto definito con Dodo, il brasiliano è in Italia in attesa di completare l’iter burocratico e raggiungere il ritiro di Moena. Pochi dettagli per annunciare il trasferimento, anche se prima di poterlo ufficializzare servirebbe cedere un extracomunitario visto che attualmente tutti gli slot sono occupati. Intanto, però, come riportato da La Gazzetta dello Sport, i Viola potrebbero utilizzare una deroga per fargli svolgere le visite mediche. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 14 luglio 2022) Laha ormai tutto definito con, ilè inin attesa di completare l’iter burocratico e raggiungere il ritiro di Moena Laha ormai tutto definito con, ilè inin attesa di completare l’iter burocratico e raggiungere il ritiro di Moena. Pochi dettagli per annunciare il, anche se prima di poterlo ufficializzare servirebbe cedere un extracomunitario visto che attualmente tutti gli slot sono occupati. Intanto, però, come riportato da La Gazzetta dello Sport, i Viola potrebbero utilizzare una deroga per fargli svolgere le visite mediche. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

SaraMeini : #Fiorentina #calciomercato #Dodo è un nuovo giocatore viola. Acquisto definitivo, contratto di 5 anni per il giocat… - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | La @acffiorentina ha chiuso con lo @FCShakhtar per #Dodo: tutti i dettagli dell'affare - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO FIORENTINA, ACCORDO CON LO SHAKHTAR PER DODO Operazione da 14,5 milioni più bonus #SkySport… - CalcioNews24 : #Dodo in Italia ma manca ancora qualcosa per il suo tesseramento alla #Fiorentina?? - infoitsport : Mercato Fiorentina, Dodo in città: ecco cosa manca per chiudere l’operazione -