Finisce un’era televisiva: Italia’s Got Talent è stato sospeso (Di giovedì 14 luglio 2022) Questa mattina Sky ha presentato i suoi nuovi Palinsesti e a sorpresa è stato annunciato che Italia’s Got Talent non tornerà. Dopo dodici edizioni (di cui cinque su Canale 5 e le restanti sette su SkyUno) ha chiuso per sempre uno dei Talent show più amati del nostro paese e che ha visto sedere in giuria numerose celebrità. Rudy Zerbi, Maria De Filippi e Gerry Scotti (presenti in tutte le edizioni Mediaset e poi confermati in blocco anche a Tu Si Que Vales), ma anche Claudio Bisio, Luciana Littizzetto, Frank Matano, Mara Maionchi, Elio di Elio e le Storie Tese, Nina Zilli, Joe Bastianich e l’outsider Federica Pellegrini. L’ultima edizione di Italia’s Got Talent vinta dal cantante Antonio Vaglica non ha conquistato il pubblico ed il portale televisivo DavideMaggio.it ha ... Leggi su biccy (Di giovedì 14 luglio 2022) Questa mattina Sky ha presentato i suoi nuovi Palinsesti e a sorpresa èannunciato cheGotnon tornerà. Dopo dodici edizioni (di cui cinque su Canale 5 e le restanti sette su SkyUno) ha chiuso per sempre uno deishow più amati del nostro paese e che ha visto sedere in giuria numerose celebrità. Rudy Zerbi, Maria De Filippi e Gerry Scotti (presenti in tutte le edizioni Mediaset e poi confermati in blocco anche a Tu Si Que Vales), ma anche Claudio Bisio, Luciana Littizzetto, Frank Matano, Mara Maionchi, Elio di Elio e le Storie Tese, Nina Zilli, Joe Bastianich e l’outsider Federica Pellegrini. L’ultima edizione diGotvinta dal cantante Antonio Vaglica non ha conquiil pubblico ed il portale televisivo DavideMaggio.it ha ...

