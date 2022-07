Filippo Magnini oggi è felice con la moglie Giorgia Palmas, ma chi sono le ex fidanzate famose? Non solo Federica Pellegrini! (Di giovedì 14 luglio 2022) Filippo Magnini oggi è felice con la moglie Giorgia Palmas e i due formano una delle coppie più unite e innamorate dello showbiz nostrano. Il nuotatore e l’ex velina sono convolati a nozze il 12 maggio del 2021 con rito civile, per poi rifare la cerimonia in chiesa l’anno successivo. Ma chi sono le ex... Leggi su donnapop (Di giovedì 14 luglio 2022)con lae i due formano una delle coppie più unite e innamorate dello showbiz nostrano. Il nuotatore e l’ex velinaconvolati a nozze il 12 maggio del 2021 con rito civile, per poi rifare la cerimonia in chiesa l’anno successivo. Ma chile ex...

Pubblicità

machetilamenti : Ma quanto è bravo Filippo Magnini a fare la pubblicità di acqua e sapone? Io non sarei capace di recitare quelle cose con tale enfasi - VanityFairIt : Si chiama 48'12 il cronografo, in edizione limitata, ideato dal nuotatore insieme a Breil. Un numero non certo casu… - sara_lu : Per chi ha bisogno di recuperare fiducia nell'amour, seguite Giorgia Palmas e Filippo Magnini #Totti #Ilary - MediasetTgcom24 : Giorgia Palmas e Filippo Magnini come in una favola, baci e amore in vacanza con le figlie #GiorgiaPalmas - DonnaGlamour : Giorgia Palmas e Filippo Magnini, crociera da sogno con le figlie: le immagini -