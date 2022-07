FIFA 23: EA Sports e AFA rinnovano la partnership (Di giovedì 14 luglio 2022) L’AFA, tramite il sito ufficiale, ha annunciato il rinnovo della partnership con EA Sports. La nazionale argentina e la lega argentina di calcio professionistico ( LPF ) avranno la licenza ufficiale in FIFA 23 e nei futuri capitoli della serie. I Videogiocatori di tutto il mondo potranno utilizzare in EA Sports FIFA23 e successivi capitoli della serie, i kit e i loghi della Nazionale e di tutti gli asset della LPF. La licenza della nazionale argentina, imbattuta da 33 partite e recente Campione della Finalissima, includerà nel gioco personaggi famosi come Lionel Messi, Lautaro Martinez o Angel Di Maria. Claudio Tapia, presidente di AFA, ha dichiarato: “Siamo molto lieti di rinnovare il nostro accordo con EA e di includervi il marchio “Selección Argentina” ed il marchio “LPF”. In AFA abbiamo ... Leggi su fifaultimateteam (Di giovedì 14 luglio 2022) L’AFA, tramite il sito ufficiale, ha annunciato il rinnovo dellacon EA. La nazionale argentina e la lega argentina di calcio professionistico ( LPF ) avranno la licenza ufficiale in23 e nei futuri capitoli della serie. I Videogiocatori di tutto il mondo potranno utilizzare in EA23 e successivi capitoli della serie, i kit e i loghi della Nazionale e di tutti gli asset della LPF. La licenza della nazionale argentina, imbattuta da 33 partite e recente Campione della Finalissima, includerà nel gioco personaggi famosi come Lionel Messi, Lautaro Martinez o Angel Di Maria. Claudio Tapia, presidente di AFA, ha dichiarato: “Siamo molto lieti di rinnovare il nostro accordo con EA e di includervi il marchio “Selección Argentina” ed il marchio “LPF”. In AFA abbiamo ...

