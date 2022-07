Fiera di Bergamo, il Cda nomina Luciano Patelli nuovo presidente di Promoberg (Di giovedì 14 luglio 2022) Bergamo. Il Consiglio di Amministrazione di Promoberg, riunitosi nella giornata di giovedì 14 luglio negli uffici di via Lunga, ha nominato all’unanimità Luciano Patelli nuovo presidente di Promoberg, la società che gestisce la Fiera di Bergamo. Il CdA ha provveduto alla sostituzione di Matteo Zanetti, indicato consigliere dall’Assemblea dei Soci tenutasi lo scorso 8 luglio 2022. Dario Tognazzi, CEO di Centax e presidente del gruppo Servizi Innovativi e Tecnologici (SIT) di Confindustria Bergamo, subentra a Matteo Zanetti nel ruolo di consigliere in rappresentanza di Confindustria Bergamo. Il nuovo Consiglio di Amministrazione di ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 14 luglio 2022). Il Consiglio di Amministrazione di, riunitosi nella giornata di giovedì 14 luglio negli uffici di via Lunga, hato all’unanimitàdi, la società che gestisce ladi. Il CdA ha provveduto alla sostituzione di Matteo Zanetti, indicato consigliere dall’Assemblea dei Soci tenutasi lo scorso 8 luglio 2022. Dario Tognazzi, CEO di Centax edel gruppo Servizi Innovativi e Tecnologici (SIT) di Confindustria, subentra a Matteo Zanetti nel ruolo di consigliere in rappresentanza di Confindustria. IlConsiglio di Amministrazione di ...

