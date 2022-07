Ferrari è la nuova serie biopic di Apple Tv+. Paolo Sorrentino produttore esecutivo (Di giovedì 14 luglio 2022) Apple TV+ La storia di Enzo Ferrari sta per sbarcare su Apple TV+. E’ attualmente in lavorazione Ferrari, la serie tv incentrata sulla vita della casa automobilistica italiana di Maranello. Ispirata dal bestseller Ferrari Rex di Luca Dal Monte, la produzione vedrà alla regia Stefano Sollima, mentre è stata scritta da Steven Knight, già creatore di Peaky Blinders. Prodotta da Lorenzo Mieli e Nicola Giuliano, con la produzione esecutiva di Paolo Sorrentino, la serie ripercorrerà non solo i fasti che tra il 1956 e il 1961 hanno contraddistinto l’ascesa della Ferrari, ma anche i fatti più controversi della vita del fondatore Enzo: dalla morte del primogenito Dino, passando per il tradimento del pilota di punta Juan ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 14 luglio 2022)TV+ La storia di Enzosta per sbarcare suTV+. E’ attualmente in lavorazione, latv incentrata sulla vita della casa automobilistica italiana di Maranello. Ispirata dal bestsellerRex di Luca Dal Monte, la produzione vedrà alla regia Stefano Sollima, mentre è stata scritta da Steven Knight, già creatore di Peaky Blinders. Prodotta da Lorenzo Mieli e Nicola Giuliano, con la produzione esecutiva di, laripercorrerà non solo i fasti che tra il 1956 e il 1961 hanno contraddistinto l’ascesa della, ma anche i fatti più controversi della vita del fondatore Enzo: dalla morte del primogenito Dino, passando per il tradimento del pilota di punta Juan ...

