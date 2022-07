Fallisce la mediazione D’Incà (M5s), governo vicinissimo alla crisi. Grillini non voteranno fiducia (Di giovedì 14 luglio 2022) Roma, 14 lug – La mediazione del ministro Federico D’Incà è fallita. E sul dl Aiuti si voterà la fiducia. Senza l’espressione dei senatori Grillini, come riporta Adnkronos. mediazione D’Incà fallita. Draghi: “fiducia unica possibilità” La crisi di governo è nell’aria da giorni, indipendentemente da una sua influenza reale o meno per le sorti della mesta politica italiana. Stamattina, però, si è entrati nel vivo. Nelle scorse ore aveva tenuto banco la mediazione di Federico D’Incà, ministro per i Rapporti con il Parlamento, riportata anche da Tgcom24. Prima dell’inizio della seduta al Senato, il ministro aveva “sondato” i capigruppo della maggioranza, allo scopo di cercare la possibilità di evitare il ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 14 luglio 2022) Roma, 14 lug – Ladel ministro Federicoè fallita. E sul dl Aiuti si voterà la. Senza l’espressione dei senatori, come riporta Adnkronos.fallita. Draghi: “unica possibilità” Ladiè nell’aria da giorni, indipendentemente da una sua influenza reale o meno per le sorti della mesta politica italiana. Stamattina, però, si è entrati nel vivo. Nelle scorse ore aveva tenuto banco ladi Federico, ministro per i Rapporti con il Parlamento, riportata anche da Tgcom24. Prima dell’inizio della seduta al Senato, il ministro aveva “sondato” i capigruppo della maggioranza, allo scopo di cercare la possibilità di evitare il ...

