Ex “Baraccamenti Cattolica” | sopralluogo dell’assessore Giorno

Leggi su tarantinitime

(Di giovedì 14 luglio 2022)ai Lavori Pubblici Mattiaal cantiere in corso negli ex “”. È una delle prime visite sui grandi cantieri della città, che saranno effettuate a cadenza settimanale per avere un aggiornamento costante sullo stato dell’arte dei vari lavori. «Quello negli ex “” – fa sapere l’assessore– è definibile come uno dei cantieri simbolo dell’amministrazione Melucci. La riqualificazione dell’area prevede la realizzazione di un ampio parco con diverse strutture che saranno utilizzate a scopo sociale e culturale, tra cui l’importante Parco della Musica. L’apertura di questi spazi consegnerà uno scenario molto diverso rispetto a quello cui siamo abituati per il tratto finale di ...