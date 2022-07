Evergrande verso il default: cedola rinviata (Di giovedì 14 luglio 2022) I creditori cinesi si oppongono a Evergrande, rifiutando uno slittamento di sei mesi della cedola sul bond onshore da 671 milioni di dollari della controllata Hengda. Lo riporta Il Sole 24 Ore, spiegando che si tratta dell’anticamera del primo default del colosso immobiliare. In Cina i clienti delle banche vengono disincentivati dal prelevare dai loro Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 14 luglio 2022) I creditori cinesi si oppongono a, rifiutando uno slittamento di sei mesi dellasul bond onshore da 671 milioni di dollari della controllata Hengda. Lo riporta Il Sole 24 Ore, spiegando che si tratta dell’anticamera del primodel colosso immobiliare. In Cina i clienti delle banche vengono disincentivati dal prelevare dai loro Calcio e Finanza.

