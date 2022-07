Europei femminili, la Francia batte il Belgio e vola ai quarti (Di giovedì 14 luglio 2022) ROTHERHAM (REGNO UNITO) - Dopo aver sconfitto nettamente l'Italia nella gara d'esordio, la Francia batte anche il Belgio e si qualifica (con una giornata d'anticipo) per i quarti di finale dell'... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 14 luglio 2022) ROTHERHAM (REGNO UNITO) - Dopo aver sconfitto nettamente l'Italia nella gara d'esordio, laanche ile si qualifica (con una giornata d'anticipo) per idi finale dell'...

Pubblicità

Corriere : Tragedia per il portiere della Francia Peyraud-Magnin: l’ex compagna si è suicidata a Torino - MicheleTossani : RT @mameofan: On line la nuova puntata sugli europei femminili. Menù Italia Islanda! Con @teobleve e @MicheleTossani . Buon ascolto ?? htt… - mameofan : On line la nuova puntata sugli europei femminili. Menù Italia Islanda! Con @teobleve e @MicheleTossani . Buon ascol… - ParliamoDiNews : Danimarca-Spagna oggi in tv: data, orario e diretta streaming Europei femminili 2022 #CORONAVIRUS @istsupsan… - zazoomblog : Europei femminili: le quote di Italia-Belgio. Serve l’impresa - #Europei #femminili: #quote -