Europei femminili, formazioni ufficiali Italia Islanda: le scelte dei c.t. (Di giovedì 14 luglio 2022) Milena Bertolini e Þorsteinn Halldórsson hanno reso note le formazioni ufficiali di Italia-Islanda, match degli Europei femminili Tutto pronto per il ritorno in campo agli Europei femminili dell’Italia di Milena Bertolini. Ecco le formazioni ufficiali del match contro l’Islanda. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 14 luglio 2022) Milena Bertolini e Þorsteinn Halldórsson hanno reso note ledi, match degliTutto pronto per il ritorno in campo aglidell’di Milena Bertolini. Ecco ledel match contro l’. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

siamo_la_Roma : ?? #Europeofemminile, alle 18:00 #ItaliaIslanda ?? #Linari e #DiGuglielmo dal 1' minuto ?? Panchina per #Bartoli e… - sportface2016 : #WEURO2022, le formazioni ufficiali di #ItaliaIslanda: Martina #Piemonte subito in campo - AmmuzzoOff : RT @lasteroide: Stasera c'è la seconda partita dell'Italia agli Europei femminili e, pur di distogliere l'attenzione, questi aprono una #cr… - BlogSisal : La Spagna va a caccia della qualificazione ai quarti di finale di #WEURO2022 Decisiva sarà la sfida contro la Dan… - MondoSportivoIT : Europei Femminili 2022, la seconda giornata del Gruppo C - -