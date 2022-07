Europei femminili 2022 | Italia straripante ma ferma al palo | con l’Islanda è solo 1-1

(Di giovedì 14 luglio 2022) Procede a rilento il percorso dell’, che nel suo secondo match degliottiene soltanto un pareggio contro, tornando a casa con un punto. Buona la prestazione per la formazione del ct Bertolini, che finisce subito sotto, provando poi a risalire ma segnandoun gol, e rimanendo bloccata poi al. Il risultato finale è 1-1. Un’, in qualsiasi fase e zona del campo, fasce laterale in primis. L’avvio è pero shock, con le azzurre che vanno subito sotto. Provano Bergamaschi e Piemonte a fare gioco, ma la fase difensiva avversaria è precisa e puntale, chiudendo gli spazi. Ottime praticamente tutte le azzurre, che però ottengono il minimo da un match dominato. Possesso 65-35, pali ...

Non arriva il riscatto completo per l' Italia ai Campionatidi calcio 2022. Le Azzurre della ct Milena Bertolini non riescono infatti a vincere nella seconda partita della fase a gironi, pareggiando per 1 - 1 contro l' Islanda al Manchester ...La Nazionale femminile di calcio ha pareggiato 1 - 1 contro l'Islanda nel secondo turno dei gironi degli. Aveva bisogno di fare punti per non essere eliminata dal torneo con un turno di anticipo, e grazie al pareggio può sperare ...A Manchester le azzurre, dopo la pesante sconfitta nella gara d'esordio contro la Francia impattano con le isolane ITALIA (4-4-2): Giuliani; Di Guglielmo, Gama (13' st Bartoli), Linari, Boattin; Berga ...