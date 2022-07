Eurolega 2022-2023 | il calendario completo della Virtus Bologna Esordio contro Monaco il 7 ottobre | derby di Milano l’11 novembre

(Di giovedì 14 luglio 2022) È stato svelato poco fa ildell’. Tra le squadre partecipanti in questa nuova edizione, ci sarà anche la, promossa tra le grandi del nostro continente grazie alla vittoria dell’EuroCup. Le giornate di regular season saranno ancora 34, visto che il numero di squadre partecipanti è rimasto lo stesso dell’anno scorso, ovvero 18. Le V Nere inizieranno il loro cammino europeoilil 7in casa. Isaranno invece(data che farà discutere tantissimo per la concomitanza con Italia-Spagna) e il 13 aprile. Qui di ...

La prima ad affrontare l'Anadolu Efes campione in carica sarà Milano: l'EA7 Emporio Armani (il nuovo sponsor, che poi è un ritorno, dal momento che questo brand della famiglia Armani sulle maglie ...Sarà dunque l'Anadolu Efes la nuova destinazione : sarebbe pronto un 1+1 da parte del club turco già due volte vincitore dell'. E ora per le V nere la questione si fa complicata, anche perché ...Euroleague Basketball ha rilasciato il calendario della stagione 2022-2023 di Eurolega nella sua forma completa. Ancora una volta sono 34 le giornate, dato il numero di squadre che è rimasto a 18, con ...Dzanan Musa (8-5-1999; Bihac, Bosnia ed Erzegovina) è un nuovo giocatore del Real Madrid per le prossime due stagioni. Al club arriva uno dei più grandi ...