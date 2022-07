Eugenio Scalfari morto | età | dove e quando è nato | causa morte | malattia | moglie Serena Rossetti | ex | figli | carriera | FOTO

Pubblicità

repubblica : È morto Eugenio Scalfari, il fondatore di Repubblica - repubblica : È morto Eugenio Scalfari, il fondatore di Repubblica. Una vita da giornalista patriarca [di Simonetta Fiori] - repubblica : È morto Eugenio Scalfari. Addio al fondatore di Repubblica - susydigennaro : RT @napolimagazine: LUTTO - E' morto Eugenio Scalfari, il fondatore di Repubblica aveva 98 anni - betto_edo : RT @repubblica: È morto Eugenio Scalfari, il fondatore di Repubblica -

Ha vissuto quasi cento anni, biologicamente: ma la vita diè durata molto di più, almeno trecento anni: come se fosse nato nel secolo dei Lumi, seguace di Voltaire (anzi, si sentiva un po' Voltaire) e con gli occhi dell'Illuminismo, sia pure ...Qualche mese fa molti lettori con memoria da pesci rossi hanno scoperto, allorché ripubblicato sul sito di Repubblica , un incontro del 1996 tra, Vittorio Gassman, e Marcello ...Milano, 14 lug. (LaPresse) - "Eugenio Scalfari è stato una figura di riferimento per i miei avversari in politica. Oggi, però, non posso non riconoscergli di ...Rai utilizza, sui propri siti web e app, cookie e altri identificatori tecnici per garantire la fruizione dei contenuti digitali Rai e facilitare la navigazione e, previo consenso dell'utente, cookie ...