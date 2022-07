Eugenio Scalfari | morto a 98 anni il fondatore di Repubblica

Leggi su zon

(Di giovedì 14 luglio 2022) Una delle menti più importanti dell’ultimo secolo in Italia. Ha fatto la storia del giornalismo italiano, creando da zero due delle più grandi testate giornalistiche del nostro paese.è stato una delle persone più influenti nel nostro panorama culturale. Si è spento oggi alla veneranda età di 98. Lo riporta la ““, il suo giornale, fondato dal giornalista nel 1976. Originario di Civitavecchia,nasce il 6 Aprile 1926, a cavallo tra le due guerre mondiali. Si dedicò immediatamente al sua passione, iniziando la carriera giornalistica già durante gliscolastici. Collaborò in quegliad alcune testate giornalistiche come “Il Mondo” e “L’Europeo“. Dopo aver conseguito la laurea in Giurisprudenza, ...