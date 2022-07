Eternit bis | la chiavetta Usb con gli atti è vuota | salta la sentenza del processo a Torino

Pubblicità

MediasetTgcom24 : La chiavetta Usb con gli atti è vuota: salta sentenza processo Eternit bis a Torino - dondogliocg : RT @MediasetTgcom24: La chiavetta Usb con gli atti è vuota: salta sentenza processo Eternit bis a Torino - lawfox65 : Salvare gli atti di un processo del genere su una chiavetta. Non su un hard disk con copia di back up, du una chiav… - infoitcultura : Rinviato a sorpresa il processo Eternit bis: la chiavetta Usb con gli atti è vuota - L4wfulN3rd : Incommentabile. -

La chiavetta Usb dove si trova 'il 90% degli atti' del processoè inservibile e la Corte d'appello è costretta a un rinvio . Il colpo di scena oggi, era in programma la sentenza. 'Siamo mortificate - hanno spiegato i giudici - ma quando siamo andate a ...Leggi anche, c'è la sentenza ma non la giustizia: le lacrime dei familiari, sono 902 le vittime dell'amianto di Bagnoli Inchiesta, Schmidheiny a processo per le 392 vittime dell'...Colpo di scena al processo Eternit bis di Torino per i morti dello stabilimento di Cavagnolo. La chiavetta Usb dove si trova “il 90% degli atti” del processo è inservibile e la Corte d’appello è costr ...La chiavetta Usb dove si trova «il 90% degli atti» del processo Eternit bis è inservibile e la Corte d'appello è costretta a un rinvio. Il colpo di scena oggi, era ...