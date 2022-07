Estate, le regole di prevenzione per chi soffre di allergia cutanea (Di giovedì 14 luglio 2022) Le allergie, purtroppo, non vanno in vacanza. E se le condizioni climatiche sicuramente non aiutano in termini di esposizione a potenziali allergeni visto che i periodi di pollinazione delle piante possono variare, a meno che non si cambi drasticamente l’ambiente in cui ci si trova, va detto che complice anche il sole possono diventare frequenti fenomeni allergici legati al contatto della pelle con composti che possono scatenare arrossamenti, prurito, piccoli pomfi e situazioni simili. Detto che occorre prestare alle punture d’insetto, ci sono altri elementi che non vanno sottovalutati, dai cosmetici ai tessuti, per chi ovviamente è sensibile. E non si tratta di poche persone, come ricorda Gian Luigi Marseglia, Presidente della Società Italiana di Allergologia Pediatrica (SIAIP) e Direttore della Clinica Pediatrica della Università degli Studi di Pavia, Policlinico San Matteo, una ... Leggi su dilei (Di giovedì 14 luglio 2022) Le allergie, purtroppo, non vanno in vacanza. E se le condizioni climatiche sicuramente non aiutano in termini di esposizione a potenziali allergeni visto che i periodi di pollinazione delle piante possono variare, a meno che non si cambi drasticamente l’ambiente in cui ci si trova, va detto che complice anche il sole possono diventare frequenti fenomeni allergici legati al contatto della pelle con composti che possono scatenare arrossamenti, prurito, piccoli pomfi e situazioni simili. Detto che occorre prestare alle punture d’insetto, ci sono altri elementi che non vanno sottovalutati, dai cosmetici ai tessuti, per chi ovviamente è sensibile. E non si tratta di poche persone, come ricorda Gian Luigi Marseglia, Presidente della Società Italiana di Allergologia Pediatrica (SIAIP) e Direttore della Clinica Pediatrica della Università degli Studi di Pavia, Policlinico San Matteo, una ...

