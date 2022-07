ESCLUSIVA – Senesi-Napoli | la posizione del club azzurro

(Di giovedì 14 luglio 2022)– In queste ore diventerà ufficiale il passaggio di Kalidou Koulibaly al Chelsea. Il difensore franco-senegalese lascia ildopo otto stagioni, accettando la corte dellondinese. Quaranta saranno i milioni – comprensivi di bonus – che gli inglesi verseranno nelle casse del, che ha tentato in extremis di rinnovare il contratto dell’ex Genk, senza tuttavia riuscirci. Un addio pesante da gestire per la società azzurra, chiamata a intervenire sul mercato per regalare un sostituto all’altezza da regalare al tecnico Luciano Spalletti. A tal proposito, diversi sono i nomi sul tavolo della società partenopea, su cui continuano le valutazioni da parte dei partenopei.Koulibaly (Getty Images)Calciomercato: ...

TuttoASRoma24 : Mercato Roma, ESCLUSIVA: nessun contatto con Senesi ???? #ASRoma #Mourinho #DajeRoma #SerieA -

Mercato Roma, ESCLUSIVA: nessun contatto con Senesi Arriva da fonti interne alla redazione la conferma che la Roma non abbia avuto nessun contatto con il difensore Marcos Senesi ...No a Bremer e Kim Min-Jae, ecco chi sarà il nuovo difensore del Napoli: le informazioni in esclusiva raccolte da Calciotoday.it ...