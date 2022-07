Epatiti pediatriche acute: superati i 1000 casi (Di giovedì 14 luglio 2022) Epatiti pediatriche acute: l’ultimo aggiornamento dell’Organizzazione mondiale della Sanità ha rivelato uno scenario da tenere sott’occhio secondo la comunità scientifica. superati i 1000 casi nel mondo. Da circa tre mesi si stanno riscontrando, a livello globale, casi di Epatiti pediatriche acute a cui i medici non riescono ad attribuire una causa precisa. La malattia ha avuto una crescita esponenziale che ha preoccupato e preoccupa tutt’ora. Il numero dei casi è salito e i medici avvisano di non abbassare la guardia. Epatiti pediatriche acute: casi da tenere sotto controllo L’Oms ha reso pubblico l’ultimo aggiornamento ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 14 luglio 2022): l’ultimo aggiornamento dell’Organizzazione mondiale della Sanità ha rivelato uno scenario da tenere sott’occhio secondo la comunità scientifica.nel mondo. Da circa tre mesi si stanno riscontrando, a livello globale,dia cui i medici non riescono ad attribuire una causa precisa. La malattia ha avuto una crescita esponenziale che ha preoccupato e preoccupa tutt’ora. Il numero deiè salito e i medici avvisano di non abbassare la guardia.da tenere sotto controllo L’Oms ha reso pubblico l’ultimo aggiornamento ...

Pubblicità

misiagentiles : RT @SkyTG24: Epatiti pediatriche acute, superati i mille casi in tutto il mondo - SkyTG24 : Epatiti pediatriche acute, superati i mille casi in tutto il mondo - blogLinkes : Epatiti pediatriche acute, superati i 1.000 casi nel mondo ma il trend cala - Stef2021rm : RT @salvo_fedele: Aggiornamento WHO Epatiti pediatriche - salvo_fedele : Aggiornamento WHO Epatiti pediatriche -