Enzo Ferrari | in arrivo la serie tv firmata Apple

L'idea è nata dopo la pubblicazione del romanzo biografico bestseller 'Rex' di Luca Dal Monte , nominato dal New York Times come la 'biografia definitiva' sul famoso personaggio.Apple TV ha dato l'ok a una serie che trarrà ispirazione dal libro di Luca Del Monte,Rex edito da Giunti e Giorgio Nada Editore. Non c'è ancora una data per l'uscita sulla piattaforma di ...La storia di Enzo Ferrari sta per sbarcare su Apple TV+. E’ attualmente in lavorazione Ferrari, la serie tv incentrata sulla vita della casa automobilistica italiana di Maranello. Ispirata dal bestsel ...Dal libro di Dal Monte, con la regia di Sollima e la produzione di Sorrentino e Mieli, Apple TV ha dato il via libera alla realizzazione della serie tv su Ferrari ...