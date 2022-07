Enrica Bonaccorti | l’assurda malattia che la colpita | Conseguenza terribili

Leggi su ildemocratico

(Di giovedì 14 luglio 2022)che si porta dietroda quando era bambina. La rivelazione è stata scioccante Ci sono personalità nel mondo dello spettacolo che sono assolutamente in grado di mettersi in mostra con grande personalità, riuscendo anche a mostrare delle qualità assolutamente trasversali. E’ cosi che il pubblico si affeziona di netto ad alcuni volti sul piccolo schermo, proprio perchè si riesce ad intravedere delle doti uniche, dalle quali nasce anche una stima che va nutrendosi con il passare degli anni. E cosi perè stato di sicuro emozionante vedere come il pubblico ha saputo apprezzare i grande spunti della sua carriera. Una donna che ha saputo parlare alle persone sfruttando diversi contesti, diverse piattaforme ma soprattutto mettendo sempre ...