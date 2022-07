Emmy Awards, Tony Bennett e Lady Gaga conquistano 4 candidature (Di giovedì 14 luglio 2022) Lady Gaga Tony Bennett – DSC 8688 v04 KBV1 credit KelseyBennettTony Bennett e Lady Gaga ottengono ben 4 candidature alla 74° edizione degli Emmy Awards, il più importante premio della tv degli Stati Uniti, per lo speciale televisivo “One Last Time: An Evening with Tony Bennett & Lady Gaga”. La cerimonia andrà in onda lunedì 12 settembre. Lo speciale ha ottenuto 4 nomination: Outstanding Variety Special (pre-recorded), Outstanding Technical Direction, Camerawork, Video Control for a Special, Outstanding Lighting Design/Lighting Direction for a Variety Special, Outstanding Music Direction. I due artisti hanno ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 14 luglio 2022)– DSC 8688 v04 KBV1 credit Kelseyottengono ben 4alla 74° edizione degli, il più importante premio della tv degli Stati Uniti, per lo speciale televisivo “One Last Time: An Evening with”. La cerimonia andrà in onda lunedì 12 settembre. Lo speciale ha ottenuto 4 nomination: Outstanding Variety Special (pre-recorded), Outstanding Technical Direction, Camerawork, Video Control for a Special, Outstanding Lighting Design/Lighting Direction for a Variety Special, Outstanding Music Direction. I due artisti hanno ...

