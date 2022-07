Emirates cerca personale, gli open day in tre città: le date (Di giovedì 14 luglio 2022) (Adnkronos) – Emirates organizza nuovi open day per la ricerca di personale di bordo a Roma, Bari e Palermo. Emirates, la più grande compagnia aerea internazionale del mondo, sta cercando nuovi candidati da inserire nel team multinazionale del suo personale di bordo. Dopo gli open day di Milano e Venezia, la compagnia aerea con sede a Dubai organizza tre nuovi eventi per la selezione del personale nelle seguenti città: Roma – 21 luglio, presso Radisson Blu GHR Rome, ore 9.00; Bari 23 luglio, presso Mercure Villa Romanazzi Carducci Bari, ore 9.00; Palermo 25 luglio, presso Astoria Palace Hotel, ore 9.00 La compagnia aerea, spiega Emirates in una nota, è alla ricerca di persone che ... Leggi su italiasera (Di giovedì 14 luglio 2022) (Adnkronos) –organizza nuoviday per la rididi bordo a Roma, Bari e Palermo., la più grande compagnia aerea internazionale del mondo, stando nuovi candidati da inserire nel team multinazionale del suodi bordo. Dopo gliday di Milano e Venezia, la compagnia aerea con sede a Dubai organizza tre nuovi eventi per la selezione delnelle seguenti: Roma – 21 luglio, presso Radisson Blu GHR Rome, ore 9.00; Bari 23 luglio, presso Mercure Villa Romanazzi Carducci Bari, ore 9.00; Palermo 25 luglio, presso Astoria Palace Hotel, ore 9.00 La compagnia aerea, spiegain una nota, è alla ridi persone che ...

Pubblicità

ledicoladelsud : Emirates cerca personale, gli open day in tre città: le date - lifestyleblogit : Emirates cerca personale, gli open day in tre città: le date - - fisco24_info : Emirates cerca personale, gli open day in tre città: le date: (Adnkronos) - Appuntamento per aspirante personale di… - lifestyleblogit : Emirates cerca personale, gli open day in tre città: le date - - italiaserait : Emirates cerca personale, gli open day in tre città: le date -